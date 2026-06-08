女優の戸田恵梨香（37）が8日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。中学校を卒業後、高校には行かなかった経緯を明かした。戸田は12歳の時にNHK朝ドラ「オードリー」で大竹しのぶの幼少期役でテレビデビューした。女優になるきっかけは「よくNG大賞とかってテレビであったじゃないですか。あれで、お芝居をやっている人たちが楽しそうって思ったんですよ。この世界でやっていたいって、少しもらしたこと