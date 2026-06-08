きょう夕方、名古屋市の大型商業施設で多数の客らが目やのどに痛みを訴え、8人が病院へ運ばれました。店内にいた人「店に入った瞬間『空気にごってない？』。店員さんに『せき込むから退店した方が良い』」きょう午後5時半すぎ、名古屋市西区の大型商業施設「mozoワンダーシティ」の4階店舗で、「複数の人がせき込んでいる」と消防に通報がありました。客や従業員あわせて23人がせき込んだり、のどの痛みを訴え、このうち8人が病院