日本経済はこれからどうなるのか。モルガン銀行（現・JPモルガン・チェース銀行）元日本代表の藤巻健史さんは「高市首相が財政健全化目標を変更したのは、インフレを加速させるための布石ではないか。約1342兆円の借金を帳消しにするかわりに国民が地獄を見る『インフレ税』の本格始動に備えるべきだ」という――。※本稿は、藤巻健史『物価高・円安はもう止められない！』（PHPビジネス新書）の一部を再編集したものです。2025年1