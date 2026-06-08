国内の日本酒市場が縮小する中、富山の地酒メーカーは生き残りをかけ、海外市場の開拓など新たな取り組みを進めています。砺波市の酒造会社が挑む、伝統の枠を超えた新たな酒造りを取材しました。「ハイ、どうぞー」砺波市にある若鶴酒造です。大型連休にイベントを開きました。来場客に初めて提供されたのは、4月下旬に発売した新ブランドの日本酒です。関西から来た人「めちゃくちゃ飲みやすいです。全然日本