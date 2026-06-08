8日、参議院決算委員会において、国民民主党の原田秀一議員が片山さつき財務・金融担当大臣に「国債をNISA対象外にした理由」について質問した。【映像】「なぜ国債はNISA対象外？」回答の瞬間（実際の様子）原田議員は、長らく続いたデフレとゼロ金利時代が完全に終わり「金利のある世界」へ明確に移行する中、10年物国債の利回りが2.7%へ急上昇するなど、国債が大幅な価格変動リスクを伴う本格的な投資商品になっていると指