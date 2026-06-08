人気グルメYouTuberの山崎NANAが、「【吉野家】夏の大人気メニュー麦とろ牛皿御膳とおかわり無料のもち麦ご飯を食べまくったら最高に美味しすぎて満腹になった爆食女【大食い】」を公開した。吉野家の夏の定番メニュー「麦とろ牛皿御膳」を堪能し、夏バテ防止に最適な一杯としてその魅力を紹介している。 山崎は吉野家に入店し、「麦とろ牛皿御膳」を注文。到着したお盆には、もち麦ご飯、とろろ、オクラ、牛皿、あ