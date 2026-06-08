カンボジアを拠点とする特殊詐欺グループのリーダーとみられる日本人の男が7日、タイの空港で拘束されました。緑色の服を着た男にタイ当局の捜査員が後ろから近づき、驚いた様子の男を捜査員が取り囲みました。タイの捜査当局は7日、首都バンコク近郊の空港で、マレーシアへ出国しようとしていた菅原孝文容疑者（31）の身柄を拘束しました。タイの捜査当局によりますと、菅原容疑者はカンボジアを拠点とする特殊詐欺グループのリー