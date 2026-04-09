韓国を訪問中の石破茂前首相が2026年4月8日、「韓国の若者」からサインを求められる様子をXに投稿し、ネットの注目を集めている。韓国入りし「Asan Plenum 2026」に出席石破氏は韓国で開かれた世界各国の有識者や学者らが集う年次会議「Asan Plenum 2026」に出席するため、7日に韓国に到着した。同日夜の投稿では、「韓国アサン政策研究院のアサンプレナムにて講演するためソウルに到着。中谷元先生とともに水嶋大使他との事前勉強