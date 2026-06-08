YouTubeチャンネル「なかべぇ」が、「【カルディ】絶品！おつまみ3選🍷#カルディ #shorts」を公開した。動画では、カルディコーヒーファームで手に入る数多くの商品の中から「大当りおつまみ」として3品を厳選し、その魅力と食欲をそそる食べ方を紹介している。 最初に紹介されたのは「やみつきレバー煮」。パッケージからお皿に出されると、照りのある濃厚なタレがたっぷりと絡んだ一口