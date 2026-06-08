みなさんの義母は何か機会があるときにお金を出してくれる人ですか？私の義母は祝いごとなどに一切お金を出してくれません。孫の誕生日も華麗にスルー。私の両親は出してくれるので不満があります。旦那に文句を言ったこともありますが、義母のお金について口を出すのはやめようと、我慢することにしました。そんな折、思いがけない出来事が起こるのです。これは義母がケチなことについて、本人に直接意見を言うべきか否か、考え