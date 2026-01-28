2025年7月にオープンしたジャングリア沖縄に、開業から半年間で約65万人が訪れたことがわかりました。運営するジャパンエンターテイメントは「当初の計画に沿った進捗（しんちょく）をみせている」としていて、グッズ販売などが想定を上回っているということです。パークを企画した株式会社刀の森岡毅CEOは、年間入場者数について、150万人程度を目指すとしています。