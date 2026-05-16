生活協同組合コープみらいの配達商品が、配送委託先の配達員の尿で汚損されていた問題。コープみらいは、配達員が業務中に廃棄予定だった発泡スチロール容器に排尿し、漏れ出した尿が下段の商品を汚損したと説明した。配達環境は「トイレに行けないほど過酷ではない」と説明した。だが、コープみらいの配送を担う委託業者の元配達員は、委託先の現場で休憩やトイレの時間を取りづらい実態があったと証言す
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