住宅を持ち続けるコストが上昇ホルムズ海峡の事実上の封鎖によって起きたナフサショックが、住宅市場に深刻な影響を及ぼしている。前編『「マンション価格」はもう限界水準へ…すぐには終わらない「ナフサショック」、衝撃の長期高騰シナリオ』で見て来たように、とりわけ深刻なのが分譲マンションだ。そして、戸建住宅も例外ではない。建築コストの上昇、供給減少、高値維持――住宅市場では、こうした変化が同時進行し始めている