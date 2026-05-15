2026年5月中旬、とんこつラーメンの全国チェーン「一蘭」（本社・福岡市）のブランドを装う店舗が中国・北京にオープンしたとして、「堂々とやり過ぎ」「酷すぎる」などの批判がSNS上で相次いでいる。同社広報部は5月15日、「弊社側でも把握しており、現在法務部にて対応を進めております」と取材に説明した。一蘭のロゴに酷似したデザインSNS上で拡散したのは、中国のフードデリバリー大手「美団（メイトゥアン）」が運営するアプ