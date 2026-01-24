元放送作家で「スタートアップファクトリー」代表の起業家鈴木おさむ氏（53）が24日放送のカンテレ「ドっとコネクト」（土曜午前11時20分、正午＝関西地区）に出演。「著名人のスパイ」について言及した。番組では、ロシアの諜報機関「対外情報庁（SVR）」のスパイとみられる男性が、日本で活動していたという話題を取り上げ、元経産官僚で慶大大学院教授の岸博幸氏（63）が「こういうスパイって日本でもたくさんいます」と話した