社会学者の古市憲寿氏（41）が10日放送のTOKYOFM「鈴木おさむ×古市憲寿『日曜夜に、こっそり』」（日曜後11・30）に出演。安倍晋三元首相（22年死去、享年67）の昭恵夫人（63）について語った。本当にいい人で「凄い」と思った人物の話題から、古市氏はプライベートでも親交がある昭恵さんのエピソードを披露した。「ファーストレディー時代ですけれど、仕事で会った時に、昭恵さんの名刺って、自宅の住所も携帯番号も全部