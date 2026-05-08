俳優の田中圭が、8日公開された鈴木おさむ氏のYouTube「鈴木おさむに全部ハナシます!!」に登場した。【写真】不倫疑惑報道後初の公の場に立った田中圭“1年間”の間に海外でポーカーの大会に出場し、賞金を獲得していたと報じられた田中。鈴木から「ポーカー大会の話聞きたいんですけど、どういうこと？あれ？」と振られると、田中は「もともとポーカーを仲間内でしかやったことがなくて。ポーカーってすごい時間かかるんです