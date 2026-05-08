俳優の田中圭が、8日公開された鈴木おさむ氏のYouTube「鈴木おさむに全部ハナシます!!」に登場した。【写真】不倫疑惑報道後初の公の場に立った田中圭鈴木から「この1年くじけそうになったことは？」という質問が。田中は「めちゃめちゃありますよ」と即答。「もうしんどいなって。もう辞めちゃおっかなとか思ったことも？」と聞かれると、「それめっちゃ思いましたよ」と明かし、「めんどくさいし、言葉選んで言うと『なんだ