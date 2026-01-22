〈「打ち解けると…パワハラ的な言動が現れます」横浜市長・山中竹春氏を現役人事部長が告発！「最初はオープンで非常に良い市長だなと…」【告発第1弾】〉から続く横浜市役所で人事部長を務める久保田淳氏が告発した、山中竹春市長（53）の暴言や誹謗中傷発言。市長が職員について「バカ」「ダチョウ」「人間のクズ」などと評し、市議会の元議長に「デブ、死ねよ」などの暴言を吐いていたという衝撃的な内容だった。【画像】“