新潟県内は大雪により交通機関に影響が出ています。21日午後6時時点の情報です。 ■高速道路 〈21日午後8時ごろから通行止めの可能性〉▽北陸道 三条燕IC～朝日IC▽関越道 長岡JCT～六日町IC ▽上信越道 上越JCT～長野IC ■JR在来線 〈運転取りやめ〉▽只見線 小出駅～会津川口駅▽飯山線 越後川口駅～戸狩野沢温泉駅〈21日午後7時ごろから運転取りやめ〉▽上越線 長岡駅～水上駅〈21日午