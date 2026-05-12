福島県の磐越自動車道でソフトテニス部の部員を乗せたマイクロバスが衝突し、男子高校生1人が死亡、20人が重軽傷を負った事故で、バスを運転していた男は、4月から相次いで事故を起こしていたという。事故をめぐっては、「貸切バスを依頼した」とする高校側と、「レンタカーと運転手の手配を依頼された」とするバス運行会社側の主張が対立したままだが、数年前からバス会社の営業担当の知人を通じて、北越高校のバスの運転依頼が複