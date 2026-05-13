小千谷署などは12日、魚沼市に住む無職の男（38）を性的姿態等撮影等処罰法違反の疑いで逮捕しました。警察によりますと男はことし3月19日、中越地方にある施設内で、女性用トイレの便器の目立たないところに小型カメラを設置して、トイレを利用した3人の女性を撮影した疑いがもたれています。3月19日に被害関係者から「女性トイレ内に盗撮用カメラがありました」と警察に通報がありました。小型カメラは動画撮影状態になっており