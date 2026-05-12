新潟市の北越高磐越自動車道のマイクロバス事故で亡くなった北越高（新潟市）男子ソフトテニス部の3年生稲垣尋斗さん（17）について、部の顧問は10日に開かれた記者会見で「先輩や大人からすると、かわいがられるような人懐こい性格の生徒で、後輩の面倒をすごく優しく見てくれる子だった」と人柄を語った。「実力的に彼より上手な下級生も入ってきた。そんな中でも、思うところはあったと思うが明るく活動し、チームの盛り上