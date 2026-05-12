県教委は12日、新潟市の県立新潟翠江高校の通信制課程で、生徒の個人情報の紛失があったと発表しました。紛失したのは、去年4月に転入学・編入学した生徒6人分の「連携支援シート」です。生徒の氏名や学校での様子、指導上配慮すべき事項などの記入欄がある用紙で、転入学・編入学する前の学校側が作成した書類ということです。カギのかかるキャビネットに保管してましたが、4月12日に所在不明であることがわかり、校内を探