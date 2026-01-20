高松南警察署 性風俗店の営業禁止区域内にあるエステ店の個室で不特定の男性客に性的サービスを提供したとして、エステ店経営者の女が逮捕されました。 風営法違反の疑いで逮捕されたのは、高松市でメンズエステ店を経営する女（48）です。警察によると、女は1月20日、性風俗店の営業禁止地域にある高松市内のメンズエステ店の個室で、不特定の男性客に性的サービスを提供した疑いが持たれています。2025年