「買春者を処罰する法律」に関する議論が法務省の有識者検討会で進んでいる。背景には、売春防止法が抱える構造的な問題や、性売買をめぐる社会認識の変化などがある。 いまのところ、耳に届くのは「処罰化しても需要はなくならず、アングラ化するだけだ」「当事者の自己決定権や生活基盤を無視している」といった声だ。 そうした中、「当事者不在の立法がどんな悪影響を及ぼすのか。私たちはAV新法の教訓を忘れてはなりません