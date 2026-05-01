〈日本の最高学府・東大大学院の元カリスマ教授が共同研究相手に風俗店での接待などを強要していた事件。佐藤伸一元教授の部下で、同じく接待を受けていた元特任教授の裁判が行われた。“本丸”である佐藤被告が「接待はレクチャーに対する対価」と主張し収賄を否定するなか、その腹心の部下は何を語ったのか−−。注目の裁判を傍聴したノンフィクション作家・水谷竹秀氏が深層に切り込む〉東京大学大学院の教授らが共同研究の相手