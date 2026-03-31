兵庫県神戸市須磨区の市立小学校で、34歳の男性教諭と24歳の女性教諭が校内で不適切な関係を繰り返していた問題が発覚し、神戸市教育委員会は3月30日、当該の教諭2人に対し、停職6か月の懲戒処分を下したと発表した。【写真】2019年、全国に衝撃を与えた“教師間いじめ”の舞台になった神戸市の小学校処分の軽さにも疑問噴出「2人は勤務中も含め、校内の複数の場所で性行為を行っていたとされます。教室や教具室に加え、廊下や更