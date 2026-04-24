女性用風俗の店舗数が徐々に増えている。風俗情報サイト「Kaikan」に登録されているその数は現在、全国約400店舗ともいわれている。そんな注目の産業に発展しつつある「女風」について書かれた新刊『人恋しくて女性用風俗に行ったあとで考えたお金とケアと欲望のこと』（中央公論新社）が話題となっている。 【画像】新刊『人恋しくて女性用風俗に行ったあとで考えたお金とケアと欲望のこと』 離婚とマッチングアプリ挫折の末、