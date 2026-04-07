旧マリングループのソープの跡地に新店が３月17日の午前９時、兵庫県姫路市にソープ『I LOVE HIMEJI（アイラブ姫路）』がグランドオープンした。１月末に一斉閉店した『マリングループ』のソープ『チューリップ姫路店』の店舗がリニューアルし、業態を変えずに再開した形だ。ホームページには〈これまで当店をご利用いただいていた皆様にはご迷惑をおかけしましたが、その分まったく新しい、魅力たっぷりのお店へと進化しました！