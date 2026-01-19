ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 高市早苗首相が23日の衆院解散を正式表明「私自身も進退をかける」 高市早苗 自民党 衆院解散 時事ニュース 読売新聞オンライン 高市早苗首相が23日の衆院解散を正式表明「私自身も進退をかける」 2026年1月19日 18時13分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 高市首相は19日、23日の通常国会冒頭で衆院を解散すると正式表明した 自身が首相で良いのかどうか国民に決めていただく、「進退をかける」と説明 衆院解散を通じて「責任ある積極財政」の是非を有権者に問う考えを示した 記事を読む おすすめ記事 国交省の女性トイレ増設案で注目された《女性用小便器》が瞬く間に拡散「どうやって使うの!?」 2026年1月19日 7時0分 「お母さんが帰ってこない…」 息子を置き去りにして外出 女（25）逮捕 札幌市 2026年1月16日 19時40分 狩野英孝 事務所の先輩・ナイツ土屋の新築自宅で大失態「天井に…」「10年くらい出禁です」 2026年1月18日 15時57分 「身元がわかるものは何ひとつない」赤ちゃんポスト開設初日に3歳で預けられた当事者のその後「小2で実母が判明し」 2026年1月17日 11時30分 目黒蓮、生配信で見せた浜辺美波との“距離感”にファン驚き…過去には共演女優が「話してくれない」悩みを告白 2026年1月15日 16時15分