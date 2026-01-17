【ニューヨーク＝木瀬武】反体制抗議デモの弾圧などでイラン情勢が緊迫化していることを受け、原油価格の値動きが不安定になっている。世界の石油生産にも影響が広がりかねず、関係者は事態の推移を注視している。ニューヨーク原油先物市場で、代表的な指標となるテキサス産軽質油（ＷＴＩ）の原油価格は７日から１４日にかけて約１１％上昇し、２０２５年１０月以来となる１バレル＝６２ドル台をつけた。抗議デモの弾圧を受け