ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 名古屋国税局の男性職員が「転売ヤー」に…810万円売り上げる ダフ屋・転売 税務署 時事ニュース 東海テレビ 名古屋国税局の男性職員が「転売ヤー」に…810万円売り上げる 2025年12月19日 19時23分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 名古屋国税局の男性職員が「転売ヤー」をしていたことが分かった フィギュアやDVDなどを1516回転売し、約810万円を売り上げたという 男性職員は減給の懲戒処分を受けたが、19日付けで依願退職した 記事を読む