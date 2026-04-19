数か月前には、定価の10倍以上で取り引きされることもあった“シール”。都内の雑貨店には早朝から買い求める人が行列を作り、子供に交じって大人までもがシールの争奪戦を展開していた。ところが、いよいよそのブームにも陰りが見えてきたようだ。【取材・文＝山内貴範】【写真】クレーンゲームの景品にも登場…一大ブームとなった「シール」たちシールが店頭に並んでいるシールブームが過熱しはじめたのは昨年の夏頃とされ、