開店と同時に走り込んだり、店員を怒鳴りつけたり......。「転売ヤー」と呼ばれる人たちのこうした迷惑行為が、深刻な社会問題になっている。そんな中で、家電量販店大手のビックカメラとヨドバシカメラが行っている転売対策が、脚光を浴びている。「転売目的の方への販売は固くお断り」「クイズ問題に答えて正解した方のみ販売致します」「ご案内」とするカードゲームコーナーの掲示には、こんな目を引く注意喚起が書かれていた。