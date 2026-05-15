メルカリが人気のおまけの転売防止に乗り出します。マクドナルドは15日から、「ちいかわ」のおもちゃがおまけのハッピーセットの販売を開始しました。これに対して、メルカリは、このおまけの「ちいかわ」について出品を禁止します。ハッピーセットをめぐっては、「ポケモン」グッズをおまけとした際に、転売を目的とした大量購入が発生したことが問題となっていて、メルカリはトラブルが急増するおそれのある商品の取引を禁止する