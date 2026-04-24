タイムズスクエアに設置されたワールドカップ（W杯）のロゴ＝2023年、ニューヨーク（ロイター＝共同）【ロサンゼルス共同】国際サッカー連盟（FIFA）の転売サイトで、ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会決勝のチケット4枚が1枚当たり230万ドル弱（約3億6800万円）で販売されていると23日、AP通信が伝えた。対象は低層階のゴール裏にある座席四つ。7月19日に米ニュージャージー州のメットライフ・スタジアムで行われる決勝の