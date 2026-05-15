5月15日からマクドナルドで販売が開始された「ちいかわ」のおもちゃが付いたハッピーセット。近年、ハッピーセットをめぐっては、“転売ヤー”の横行により、おもちゃが欲しい人の手に渡らない事態が多発し、店舗にも大きな混乱が生じてきたが――。「ハッピーセットに『ちいかわ』が登場するのは昨年5月以来、2度目。日本のみならずアジア圏でも大人気の漫画キャラクターですが、前回は販売開始と同時に購入者が殺到し、第1弾はわ