日本マクドナルドは15日より、ハッピーセット「ちいかわ」を期間限定で販売する。第1弾、第2弾の初日にあたる15日と29日に購入する場合、公式アプリで配布される「購入券」が必要となる。公式サイトにて、詳しく説明する特設ページが公開された。【図で確認】「ハッピーセットちいかわ」、販売方法（詳細）第1弾販売初日にあたる15日と、第2弾販売初日にあたる29日に「ちいかわ」を購入する場合、公式アプリで配布される「購入