年金暮らしの70代の両親は40歳の娘と同居している。働いたことがない娘の生きがいは、声優になること。20歳の頃からその習い事に通っているが、月5万円以上かかる。家計も年100万円以上の赤字で、2600万円ある貯蓄が底を突くのは時間の問題。絶体絶命の危機を乗り越えるためにFPの畠中雅子さんが授けたアイデアとは――。■小5から不登校気味に…無職のまま40歳の娘首都圏に住む水谷家（仮名）には、40歳になる娘・一江さん（仮名