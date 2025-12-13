フィリピン当局は、南シナ海で自国の漁船が中国の船から放水砲などの危険な行為を受け、漁師3人が負傷したと発表しました。フィリピン沿岸警備隊によりますと、南シナ海のスプラトリー諸島にあるサビナ礁付近で12日、フィリピンの漁船約20隻が、中国海警局などの船から高圧の放水砲を発射されるなどの妨害行為を受けたということです。この影響で、漁師3人が打撲などのけがをしたほか、漁船2隻が大きな損害を受けたとしています。