立ち飲みフェス実行委員会が、東京・上野恩賜公園竹の台広場にて「下町ハイカロリーフェス2025in上野恩賜公園」を開催します。寒い冬を乗り越えるためのエネルギーを蓄える、背徳感満載のグルメイベントが始まります。 下町ハイカロリーフェス2025in上野恩賜公園 開催期間：2025年12月4日(木)〜12月7日(日)開催時間：10：00 〜 18：00会場：上野恩賜公園竹の台広場(噴水前広場)料金：入場無料 「下町ハイボ