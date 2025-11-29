元ＴＯＫＩＯの松岡昌宏（４８）が１１月末をもってＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴから独立すると女性セブンが報じた。国分太一が無期限活動休止したことで６月にＴＯＫＩＯは解散し、株式会社ＴＯＫＩＯの廃業も決めた。松岡は今後について、エージェント契約を結んでいるＳＴＡＲＴＯ社と「契約するかどうかも冷静に客観的に考えたい」と話していたが、ついに独立を決断したという。ＳＴＡＲＴＯ社の公式サイトで