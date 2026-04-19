元TOKIOの松岡昌宏（49）が19日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。「1つだけ言わせてください」と報告する場面があった。番組エンディングで「さてさてここで1つだけ言わせてください」と突然切り出した松岡。「お待たせいたしました。お待たせしすぎたのかもしれません」と続けた。そのうえで「明後日、4月21日、火曜日ですね。いよいよ丸亀製麺、トマたまカレーうどん、また久々に発売開始させて