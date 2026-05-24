タレント、俳優で元ＴＯＫＩＯの松岡昌宏が２４日、ＮＡＣＫ５のラジオ番組「松岡昌宏の彩り埼先端」に出演。女優の小泉今日子に言及する場面があった。この日は、小泉の還暦ライブに行ってきたというリスナーからメッセージが届くと「ご一緒したこともありますし。小泉今日子さんね、?キョンちゃん?って呼ばせてもらってますけど」とその関係性に言及。還暦を今年迎えた小泉に対し「いくつになっても自分のスタイルで?攻め?