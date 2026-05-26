タレントあのがテレビ朝日系深夜番組「あのちゃんねる」からの降板を一方的に宣言した件はネットを中心に賛否が分かれ、今後の動向を注目されている。【もっと読む】鈴木紗理奈以外にもいた…あのちゃんが過去に口にしていた“キライな芸能人”の実名あのは23日にXで、《もう続けたくないので番組を降ります。つまり、番組が終わるということになると思います》と番組終了まで言及した。18日放送回で、「嫌いな芸能人」として