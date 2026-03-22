元TOKIOの松岡昌宏（49）が22日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。子供の頃の母の仕事について明かす場面があった。松岡は札幌市出身で、小学校の頃、両親を離婚を機に横浜市に移り住んだ。その後、13歳で事務所に入った。リスナーからかつて息子がホテルでアルバイトをしており、シェフが新作の料理を食べさせてくれたり、料理を詰めて持ち帰ったこともあったというメッセージが紹介された。松