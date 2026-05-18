お笑いタレントの吉住が１６日深夜放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」に出演。ぶっ飛んだ好みの男性像を告白して、共演者をあ然とさせる一幕があった。男性の好みを聞かれた吉住は「ホントに前科のない男…がいいなって、いろいろ突きつめて考えた結果…」といきなりぶっ飛んだ答えをして、周りをあ然とさせた。ＭＣの松岡昌宏が「今まで何があったの？」と思わず聞き返したが、吉住は「何もないんで