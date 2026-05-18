俳優の松岡昌宏（49）が、16日放送のテレビ東京系『二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜』（毎週土曜深0：55）に出演。高校の同級生の芸人を明かした。【写真】帽子を取り…丸刈り姿を一瞬見せた松岡昌宏番組では、秋葉原の飲食店でお笑い芸人の吉住を交えて食事を交わした。吉住は自身が芸人を志すきっかけになったことについてトークを展開。東京03やラバーガール、キングオブコメディなどのコントが好きだったといい「人