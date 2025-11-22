元フジテレビアナウンサーで現在はフリーの木佐彩子が２２日、自身のインスタグラムに新規投稿。ドジャースのデーブ・ロバーツ監督との２ショットをアップした。ワールドシリーズ連覇の指揮官とは、夫の楽天・石井一久ＧＭが現役時代にチームメートだった間柄。「今週は嬉しい再会」と題し、「２００２から２００４までＬＡＤｏｄｇｅｒｓでチームメイトだったＤａｖｅチームメイトとその家族は良い時も悪い時も共通のゴー